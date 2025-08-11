В лобовом ДТП на Гродненщине погибли 3 человека, 5 пострадавших

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Опубликовано: 11.08.2025 07:02 , Обновлено: 11.08.2025

Вечером в воскресенье, 10 августа, недалеко от деревни Козловщина Дятловского района Гродненской области произошла серьёзная авария, унесшая жизнь трёх человек. Ещё пять человек пострадали, в том числе - трое несовершеннолетних.

По информации МВД, ДТП случилось около 18:00 на трассе М-11 “Слоним-Лида-граница Литвы”, в сложных погодных условиях, на участке с закруглением дороги.

Изначально в предварительном заявлении МВД говорилось о том, что 47-летний водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с легковым Mercedes. Однако позднее в ведомстве уточнили информацию, заявив, что на встречную полосу выехал, вероятнее всего, водитель Mercedes.

Как бы то ни было оба водителя погибли. Смертельны полученные при аварии травмы оказались и для 47-летней пассажирки Renault. Ещё пять пассажиров пострадали и были госпитализированы. Среди них трое несовершеннолетних (4, 12 и 17 лет) и два пассажира 23 и 24 лет.

















По факту аварии Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время оперативники и следователи устанавливаю все обстоятельства ДТП.