В Лиде ребенок попал в реанимацию после удара током от дверной ручки

Опубликовано: 06.03.2023 17:00 , Обновлено: 06.03.2023

В Лиде ребенка ударило током, когда он одной рукой взялся за ручку входной двери, а другой — за перила лестницы. Об инциденте рассказали в телеграм-канале местного райисполкома 6 марта.

ЧП произошло еще 2 марта. По словам мамы 12-летнего мальчика, ребенок вышел из квартиры, но она не услышала хлопок двери. Женщина вышла на лестничную клетку и увидела сына на полусогнутых ногах, который смог сказать лишь «Электричество…».

Ребенка доставили в реанимацию с диагнозом электротравма 1 степени.

Оказалось, его ударило током, когда он взялся левой рукой за ручку двери, а правой — за перила лестницы. Причиной произошедшего называют неисправность электрической проводки в квартире.

Сейчас мальчика перевели в хирургическое отделение, его состояние удовлетворительное.