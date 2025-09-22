В Крыму в результате атаки БПЛА пострадали белорусские туристы

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Опубликовано: 22.09.2025 11:17 , Обновлено: 22.09.2025

Россия заявила об ударе дронов по санаторию «Форос» и соседней с ним школе в Ялте. Погибли три человека. Мэр Ялты заявил, что в результате атаки БПЛА получили ранения 13 человек. Среди них, по словам Янины Павленко, есть и белорусы. На данный момент известно, что 12 человек были доставлены в больницы.

Четыре из пострадавших объявлены в тяжёлом состоянии. У всех - осколочные ранения.

[obnovleno_b]В МИД Беларуси заявили, что известно о двух пострадавших белорусах, которые получили ранения средней степени тяжести. Министерство иностранных дел пообещало держать ситуацию “на особом контроле”.

Каких-либо рекомендаций другим белорусским туристам в Крыму, МИД не озвучил. [/obnovleno_b]

По заявлению мэра Ялты, пострадавшие находились на берегу моря, когда началась атака.

“Это и наши местные жители, и гости посёлка, есть также граждане Республики Беларусь. Благодарю Бога и судьбу, что среди пострадавших нет детей!”, — заявила Павленко.

Власти России обвинили Украину в атаке на Крым.

Известно также, что в Краснодарском крае РФ дроны в эту же ночь атаковали электроподстанцию. Власти РФ подтвердили и падение обломков на территории частных домовладений в Славянске-на-Кубани, где находится НПЗ. Жители Ярославля, который далеко от курортов, также сообщили о пожаре в районе НПЗ.

В свою очередь, ГУР Минобороны Украины отчитались о поражении в Крыму двух самолетов-амфибий Бе-12 и вертолета Ми-8.

Власти Украины также заявили об ударах дронов по Сумам, Днепру и Борисполю под Киевом. В Сумах ночью после прилета дронов горел объект промышленности, сообщает ГСЧС. Также был прилет на территории учебного заведения, а рядом взрывной волной выбило стекла в жилых многоэтажках.