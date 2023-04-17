В Крупках муж застрелил жену и ее любовника прямо на улице

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Опубликовано: 17.04.2023 09:11 , Обновлено: 17.04.2023

В Крупках Минской области муж из ревности убил свою жену и ее нового мужчину. Об этом сообщили в Следственном комитете 17 апреля.

Сам инцидент произошел днем ранее. О двойном убийстве стало известно утром 16 апреля.

Следователи, выехавшие на место, нашли прямо на улице в частном секторе тела 36-летней женщины и 39-летнего мужчины «с огнестрельными ранениями без признаков жизни».

По данным СК, предварительно, 36-летний мужчина узнал, что жена хочет уйти к другому. Поэтому и застрелил саму женщину, а также ее любовника из охотничьего ружья.

Его задержали и возбудили уголовное дело по ч.2 ст.139 —убийство двух лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное лишение свободы, или смертная казнь.

В СК также показали видео с места происшествия. На нем видны — тела на улице, а также автомобиль, внутри которого лежит ружье.