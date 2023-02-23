В Кричевском районе поезд протаранил грузовик
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В Кричевском районе днем 23 февраля на ж/д переезде поезд въехал в автомобиль. Об этом сообщили в милиции Могилевской области.
ЧП произошло в 12:35 возле деревни Ивановка.
По информации УВД, водитель автомобиля ГАЗ заглох прямо на ж/д путях. Машинист поезда заметил грузовик за несколько метров и экстренно затормозил. Но столкновения избежать не удалось.
Известно, что 60-летнего водителя госпитализировали.
Милиция опубликовала фото с места произошедшего. На них видно, насколько сильным был удар и как пострадали ГАЗ и поезд:
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