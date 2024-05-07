На видео попало, как в Кобрине «скорая» зацепила на перекрёстке легковушку и перевернулась

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Опубликовано: 07.05.2024 15:46 , Обновлено: 08.05.2024

В Кобрине (Брестская область) утром во вторник, 7 мая, произошла авария при участии автомобиля скорой помощи. Проезжая оживлённый перекрёсток, автомобиль медиков зацепил легковую BMW и, не удержавшись от удара на дороге, перевернулась на бок.

По данным телеграм-канала “Обратная сторона”, ДТП произошло около 8:00 на пересечении улиц Парковой и Дружбы. Момент столкновения попал на камеры наружного видеонаблюдения.

По данным телеграм-канала, в результате ДТП пострадал только водитель “скорой”, однако госпитализация ему не потребовалась - после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все причины и обстоятельства аварии, а водителям напомнили о правила, которые должны соблюдать автомобилист, завидев и услышав приближение транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета: