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В институте Академии наук в Минске случился пожар

В институте Академии наук в Минске случился пожар
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Больше сотни сотрудников института Национальной Академии наук (НАН) в Минске пришлось сегодня эвакуировать в разгар рабочего дня из-за пожара на цокольном этаже здания. Подробностями ЧП и кадрами с места происшествия поделились в пресс-службе оперативного ведомства.

Пожар случился в здании института НАН по улице Сурганова. Как пояснили спасатели, прибывшие на место ЧП подразделения МЧС обнаружили плотное задымление на цокольном этаже, а разведка выявила возгорание имущества на площади квадратного метра. Что именно стало причиной пожара, ещё предстоит выяснить специалистам.

Между тем, само ЧП обошлось без пострадавших: порядка 135 человек были эвакуированы сотрудниками администрации института и подоспевшими спасателями благодаря сработавшему аварийному оповещению.

Пожар оперативно ликвидировали.

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