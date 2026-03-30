В институте Академии наук в Минске случился пожар
Больше сотни сотрудников института Национальной Академии наук (НАН) в Минске пришлось сегодня эвакуировать в разгар рабочего дня из-за пожара на цокольном этаже здания. Подробностями ЧП и кадрами с места происшествия поделились в пресс-службе оперативного ведомства.
Пожар случился в здании института НАН по улице Сурганова. Как пояснили спасатели, прибывшие на место ЧП подразделения МЧС обнаружили плотное задымление на цокольном этаже, а разведка выявила возгорание имущества на площади квадратного метра. Что именно стало причиной пожара, ещё предстоит выяснить специалистам.
Между тем, само ЧП обошлось без пострадавших: порядка 135 человек были эвакуированы сотрудниками администрации института и подоспевшими спасателями благодаря сработавшему аварийному оповещению.
Пожар оперативно ликвидировали.