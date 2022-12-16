В Хойниках милиционеры выстрелили в мужчину с ножом

🎥 Видео

Опубликовано: 16.12.2022 13:58 , Обновлено: 16.12.2022

В Хойниках милиционеры выехали после сообщения о квартирном скандале. На месте их встретил 20-летний «неадекватный дебошир» с ножом. МВД опубликовало видео произошедшего.

По информации правоохранителей, мужчина угрожал им. А на требования положить нож не реагировал.

Милиционеры два раза выстрелили ему в ногу после того, как он начал идти по направлению к участковому инспектору.

Против мужчины возбудили уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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