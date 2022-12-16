В Хойниках милиционеры выстрелили в мужчину с ножом
🎥 Видео
В Хойниках милиционеры выехали после сообщения о квартирном скандале. На месте их встретил 20-летний «неадекватный дебошир» с ножом. МВД опубликовало видео произошедшего.
По информации правоохранителей, мужчина угрожал им. А на требования положить нож не реагировал.
Милиционеры два раза выстрелили ему в ногу после того, как он начал идти по направлению к участковому инспектору.
Против мужчины возбудили уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
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Темы: #Происшествия #МВД Беларуси