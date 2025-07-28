В Гродно загорелся торгово-гостиничный комплекс

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Опубликовано: 28.07.2025 09:21 , Обновлено: 28.07.2025

Ранним утром в понедельник, 28 июля, в торгово-гостиничном комплексе, расположенном по улице Антонова в Гродно, вспыхнул пожар. На его тушение съехалось 6 единиц спецтехники. Подробности инцидента рассказали в МЧС Беларуси.

По данным ведомства, пожар в торгово-гостиничном комплексе произошёл около 4:10. О нём в оперативную службу спасателей сообщил очевидец.

Прибыв на место ЧП, спасатели выяснили, что источником возгорания стал холодильник, стоявший на крыше переходной галереи между корпусами гостиницы.

Подразделениям МЧС удалось оперативно потушить пожар, при этом обошлось без пострадавших. Эвакуация постояльцев гостиницы не потребовалась. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.