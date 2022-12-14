В Гродно водитель сбил студента, спешившего защитить курсовую
В Гродно на пешеходном переходе без светофора втомобиль «Volkswagen» сбил 20-летнего студента, который спешил на защиту курсовой работы. Об этом рассказали в местном ГАИ.
Оказалось, что 56-летний водитель при проезде пешеходного перехода не убедился в безопасности и не предоставил преимущества парню и сбил его.
Автомобиль по касательной задел студента, и тот упал в снег. Однако, к счастью, травм не получил.
В ГАИ напомнили, что оправдание «заметил в последний момент» не работает, поэтому водителям стоит снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, а также повышать внимание.
В свою очередь пешеходам перед выходом на проезжую часть нужно удостовериться в собственной безопасности.
Темы: #Происшествия #Гродно