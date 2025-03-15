В Гродно «скорая» врезалась на светофоре в легковушку – погибла 19-летняя девушка

📷 Фото

Опубликовано: 15.03.2025 12:52 , Обновлено: 15.03.2025

Утром 15 марта в Гродно произошло серьёзное ДТП при участии машины скорой помощи. На одном из перекрёстков автомобиль, проезжая на красный сигнал светофора, врезался в легковой Nissan. По информации ГАИ, 19-летняя девушка, которая была за рулём легковушки, погибла.

Авария произошла около 8:30 на перекрёстке улиц Курчатова и Гаспадарчая, сообщили в областной ГАИ.

За рулём “скорой”, по информации инспекторов, был 67-летний мужчина. По предварительным данным, он проезжал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и врезался в Nissan. Были ли включены проблесковые маячки и включена ли была сирена на “скорой”, не сообщается.









В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняет оперативно-следственная группа, а в ГАИ призвали возможных очевидцев аварии сообщать любую информацию, в том числе, видеозаписи с автомобильных регистраторов, в гродненское УГАИ УВД.

[info_b]Контакты областного управления ГАИ: Гродно, ул.Белуша, 49, каб.55, телефон 797544, 797543 либо по короткому номеру 102.[/info_b]