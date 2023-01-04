В Гродно провалившийся под асфальт мусоровоз помог найти труп
В Гродно на одной из улиц мусоровоз неожиданно провалился под асфальт. Приехавшие на место коммунальщики обнаружили не только причину происшествия, но и труп.
Об инциденте подробно рассказал портал Newgrodno.by.
Оказалось, что асфальт разрушился из-за подтопления подвала одного из рядом стоящих домов. В нем и нашли тело человека, который несколько месяцев считался пропавшим без вести. А точнее, обнаружили его останки.
В милиции заявили, что смерть человека никак не связана с подтоплением. Но подробности не сообщили.
СМИ отметили, что никто не нашел тело раньше, потому что жильцы подвал особо не используют.
Ранее Телеграфписал, что в Червенском районе убили мужчину убили, а тело спрятали в подвале. Его нашли там с проникающими ножевыми ранениями.