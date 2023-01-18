В Гродно маршрутка с людьми врезалась в такси и перевернулась

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Опубликовано: 18.01.2023 08:27 , Обновлено: 15.11.2024

В Гродно вечером 17 января произошло серьезное ДТП на Девятовке. Маршрутка с людьми столкнулась с такси и опрокинулась.

Авария произошла на перекрестке. По словам очевидцев, люди из маршрутки вылезали через люк. Мимо проезжала скорая и помогла им выбираться.

Издание «АвтоГродно» опубликовало видео с места происшествия.

Как сообщили в ГАИ, 52-летний водитель на марштрутке «ГАЗ» проехал на запрещающий красный сигнал светофора, в результате чего столкнулся автомобилем «Лада».

От удара водитель пострадал водитель маршрутки, его отвезли в больницу. Его 8 пассажиров серьезных травм не получили, утверждают в ГАИ. Как и водитель и пассажир такси.

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