В Гродно днём на пожаре погибли 3 человека

Опубликовано: 07.02.2026 16:49 , Обновлено: 07.02.2026

В Гродно среди бела дня произошёл пожар в пятиэтажке на улице Фолюш. Когда на место прибыли спасатели, то увидели открытое пламя на первом этаже.

Уже в ходе тушения пожара сотрудники МЧС (Министерства по чрезвычайным ситуациям) обнаружили на кухне горящей квартиры тела трёх человек. Жителей соседних помещений спасатели вывели на улицу. Среди них было и двое детей.

“После осмотра медики госпитализировали четырехмесячного малыша”, - рассказали в МЧС, уточнив, что госпитализация всё-таки понадобилась 76-летней пенсионерке.

Всего из подъезда горящей квартиры было эвакуировано 12 человек.

[obnovleno_b]В Следственном комитете Беларуси сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

“Соседи сообщили, что хозяин квартиры злоупотреблял спиртным. Около полугода с ним проживал брат, и с этого времени они регулярно употребляли алкоголь. Осенью прошлого года в квартиру уже выезжали спасатели: тогда причиной задымления стала оставленная на плите кастрюля”, - рассказали в СК. [/obnovleno_b]