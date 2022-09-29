В Горках мужчина выстрелил себе в живот из огнестрельной ручки. На него завели уголовное дело

🎥 Видео

Опубликовано: 29.09.2022 16:17 , Обновлено: 29.09.2022

В районном центре Горки Могилевской области 66-летний мужчина случайно выстрелил в себя из самодельного огнестрельного устройства в виде шариковой ручки. В результате получил раненик в живот. А милиция завела на него ещё и уголовное дело.

А все потому, что медики больницы сообщил в Горецкий РОВД, что в скорую обратился мужчина с диагнозом «огнестрельное ранение в живот».

Пострадавший рассказал, что “случайно нашел в одной из хозпостроек своего дома патроны и металлический предмет, похожий на авторучку, которые ранее принадлежали его умершему отцу”. По его словам, мужчина собирался отнести находку в милицию. Но планам помешал алкоголь. Спустя несколько дней, выпив спиртное, пенсионер решил протестировать огнестрельную ручку.

“В металлическое устройство, похожее на ручку, он вставил патрон и попытался произвести выстрел, направив его на доску. Выстрела не произошло, мужчина перевернул устройство стволом к себе и в этот момент произошел выстрел. Гражданин получил ранение в живот. Устройство он выбросил и вызвал бригаду скорой помощи”, - сообщили в Комитете судмедэкспертизы.

В итоге судмедэксперты решили, что “выстреливший предмет изготовлен самодельным способом по типу атипичного стреляющего устройства (стреляющей авторучки) и является гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства отдельных выстрелов”.

А в отношении раненого мужчины в Горецком районном отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело.