В Горках мужчина пошел на кухню, а попал в реанимацию

Опубликовано: 07.04.2026 15:11 , Обновлено: 07.04.2026

В городе Горки Могилевской области 34-летний мужчина после того, как выпил, решил приготовить себе поесть. Но в результате нанес себе ранение ножом.

Все началось с того, что он стал ножом резать замороженную печень. Однако каким-то образом нож соскочил и ударил мужчину в живот. Началось кровотечение, и маме пострадавшего пришлось вызывать скорую помощь.

В больнице пациента спасли, сделав хирургическую операцию. Затем он две недели находился под наблюдением врачей.

“В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что у пострадавшего имели место ссадина и колото-резаная рана передней брюшной стенки, проникающая в брюшную полость с повреждением тонкого кишечника, которые относятся к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни”, - сообщили в комитете Судмедэкспертизы, специалистам которого пришлось изучать обстоятельства нанесения себе увечья.

Подобные «кухонные» травмы — не такая уж и редкость в практике врачей. Однако повреждения внутренних органов при нарезке продуктов можно избежать, если, во-первых, делать это трезвым. И во-вторых, соблюдать технику безопасности. Нож остриём всегда должен смотреть в противоположную сторону от тела.