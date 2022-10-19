В Гомельской области ребенок получил ожог из-за листьев

Опубликовано: 19.10.2022 12:27 , Обновлено: 19.10.2022

В Гомельской области вечером 18 октября в больницу поступил ребенок с ожогом ноги. Оказалось, в этом виноваты листья.

Как рассказали в МЧС, ребенок вышел вместе с мамой на прогулку. Во время нее он забежал в сгоревшую кучу листвы. В это время в ботинок ребенка попали остатки углей. Из-за этого он и получил термический ожог.

В каком именно районе и населенным пункте это произошло — неизвестно.

Ранее Телеграф писал, что в Светлогорске Гомельской области 18 октября утром трехлетний ребенок выпал из окна 9-го этажа. Очевидцы рассказали, что сразу после падения падения ребенок «сначала молчал, а потом начал громко плакать».

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