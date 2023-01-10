В Гомельской области перевернулась маршрутка с пассажирами
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На трассе «Минск – Микашевичи» в Житковичском районе Гомельской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась. Пострадали двое человек, сообщили в местном УВД.
Инцидент произошел 9 января примерно в 12:00.
По информации УВД, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия. Поэтому он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
Пострадали 2 женщины-пассажира, их госпитализировали.
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