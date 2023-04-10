В Гомеле женщина купила диплом медика и устроилась в медцентр. Как наказали?

Опубликовано: 10.04.2023 12:03 , Обновлено: 10.04.2023

В Гомеле при устройстве на работу в кардиологический центр девушка показала диплом об окончании медицинского колледжа. Но он оказался поддельным. Подробнее о ситуации рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ) 10 апреля.

По данным ведомства, жительница Гомеля еще в феврале 2023 года, устраиваясь на работу в областной кардиологический центр, предъявила диплом о среднем специальном образовании Гродненского государственного медицинского колледжа.

Однако «в дальнейшем» (когда именно и успела ли поработать девушка — неизвестно), работодатель засомневался в подлинности диплома и сообщил в милицию. Документ направили в Гомельский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы.

В ГКСЭ выяснили, что бланк диплома изготовили не на предприятии, который производит такую продукцию.

Сама женщина позже рассказала, что на самом деле вообще не училась в этом медколледже, а документ купила в интернете за 20 тыс. российских рублей (сейчас почти 245 долларов).

Что грозит за подделку документов в Беларуси?

Против гомельчанки возбудили уголовное дело по ст. 380 — подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков.

Статья предусматривает наказание в виде общественных работ/штрафа/исправительных работ на срок до двух лет, или арест/ограничение свободы на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.