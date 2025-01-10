В Гомеле «скорая» столкнулась с легковушкой

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Опубликовано: 10.01.2025 08:45 , Обновлено: 10.01.2025

Вечером 9 января на одном из перекрёстком в Гомеле машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем марки Audi.

По данным УВД Гомельского облисполкома, ДТП произошло примерно в 18:25, на пересечении улицы Косарева и Речицкого проспекта.

За рулём легковушки находился 27-летний мужчина, автомобилем скорой помощи управлял 64-летний мужчина.

Что стало причиной ДТП, в настоящее время разбираются сотрудники ГАИ.













Отметим, что согласно действующим ПДД, водители обязаны обеспечивать беспрепятственный проезд транспортного средства оперативного назначения, к которым относится в том числе и “скорая”, если у них включены проблесковые маячки и звуковая сигнализация.

За нарушение этого правила Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрен штраф - от 2 до 10 базовых величин (сегодня это равнозначно 84 - 420 рублям), а также лишение прав на срок до одного года.

Кстати, штрафы за непропуск “скорой” могут выписать и пешеходам - от 1 до 3 базовых величин (то есть до 126 рублей сегодня).

[info_b]Согласно действующим правилам, при приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов пешеходам запрещается пересекать проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности.[/info_b]