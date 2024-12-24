В Гомеле на видео попало, как Jaguar вылетел на встречку и слетел в кювет из-за неудачного обгона

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Опубликовано: 24.12.2024 12:11 , Обновлено: 24.12.2024

Гомельская Госавтоинспекция поделилась кадрами "лихого маневра", который "чуть не стоил жизни" 20-летней девушке. Будучи за рулём легкового Jaguar, она не справилась с управлением во время обгона и, едва избежав столкновения со встречным авто, вылетела в кювет.

Инцидент произошёл на улице Луначарского, когда именно - в ГАИ не уточнили. Он попал в объектив камеры наружного наблюдения. На видео видно, как авто идёт на обгон, но, уже завершая манёвр, его заносит, уводит влево, на полосу встречного движения и выносит за пределы проезжей части. Несмотря на то, что, падая в кювет, машина насколько раз перевернулась, водитель осталась невредима.

“Чудом в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. А ведь все могло закончиться абсолютно иначе..” - отметили в ГАИ.

По данным ведомства, обгон является одним из самых опасных и сложных маневров. По словам инспекторов, он требует от водителя “не только уверенности в управлении транспортным средством”, но и” правильной оценки дорожной обстановки”.

Там также напомнили о том, что водитель перед обгоном обязан убедиться в следующем: