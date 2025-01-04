В Гомеле легковушка врезалась в здание
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В Гомеле днем 4 января автомобиль Geely врезался в фасад здания. Авария случилась потому, что 44-летний водитель потерял сознание, сообщили в милиции Гомельщины.
По их предварительной [link href=“https://t.me/uvdgomel/26584” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link], примерно в 12:45 легковушка ехала по проспекту Октября со стороны улицы Жукова в направлении проезда Студенческий, при повороте направо мужчина и потерял сознание.
В машине была 41-летняя пассажирка, ее привезли в больницу для обследования.
В Госавтоинспекции напомнили, что не стоит садиться за руль, когда человек плохо себя чувствует. А если такое заметили в пути, то нужно немедленно остановиться, попить воды, отдохнуть и вызвать скорую помощь при необходимости.