В Гомеле легковушка врезалась в здание

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Опубликовано: 04.01.2025 16:00 , Обновлено: 04.01.2025

В Гомеле днем 4 января автомобиль Geely врезался в фасад здания. Авария случилась потому, что 44-летний водитель потерял сознание, сообщили в милиции Гомельщины.

По их предварительной [link href=“https://t.me/uvdgomel/26584” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link], примерно в 12:45 легковушка ехала по проспекту Октября со стороны улицы Жукова в направлении проезда Студенческий, при повороте направо мужчина и потерял сознание.

В машине была 41-летняя пассажирка, ее привезли в больницу для обследования.

Фото: ГАИ Гомельщины

В Госавтоинспекции напомнили, что не стоит садиться за руль, когда человек плохо себя чувствует. А если такое заметили в пути, то нужно немедленно остановиться, попить воды, отдохнуть и вызвать скорую помощь при необходимости.