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В Гомеле фонарный столб упал прямо на проезжую часть

В Гомеле фонарный столб упал прямо на проезжую часть
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📷 Фото

Утром 12 мая движение на одной из улиц Гомеля оказалось практически парализованным. Виной всему стал фонарный столб, который упал прямо поперёк проезжей части и заблокировал дорожное движение.

Как сообщилгомельский телеграм-канал «Сильные Новости», инцидент произошел  в районе кольца «Торговое оборудование». Фотографиями с места происшествия поделился один из очевидцев.

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О причинах происшествия местные власти или Госавтоиснпекция пока не сообщали. Данных о людях или авто, пострадавших в результате падения столба, также не поступало.

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