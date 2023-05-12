В Гомеле фонарный столб упал прямо на проезжую часть
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Утром 12 мая движение на одной из улиц Гомеля оказалось практически парализованным. Виной всему стал фонарный столб, который упал прямо поперёк проезжей части и заблокировал дорожное движение.
Как сообщилгомельский телеграм-канал «Сильные Новости», инцидент произошел в районе кольца «Торговое оборудование». Фотографиями с места происшествия поделился один из очевидцев.
О причинах происшествия местные власти или Госавтоиснпекция пока не сообщали. Данных о людях или авто, пострадавших в результате падения столба, также не поступало.
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