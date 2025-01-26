В Гомеле BMW зацепил Peugeot и лоб в лоб врезался в минивэн - 9 человек пострадали

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Опубликовано: 26.01.2025 07:39 , Обновлено: 26.01.2025

В Гомеле произошло25 января произошла авария с участием трёх автомобилей. Местная Госавтоинспекция поделилась видео ДТП, а в Минздраве рассказали о состоянии девяти пострадавших - среди них оказалось двое детей.

ДТП произошло днём на перекрёстке улиц Мазурова и Огоренко, в районе гомельского Ледового дворца, сообщил Telegram-канал “Сожскій Форпост”.

















Как пояснили в ГАИ, авария случилась из-за того, что 35-летний водитель Peugeot “внезапно остановился” на перекрестке, поворачивая налево. В результате, как видно на кадрах с камер наружного наблюдения, легковой BMW, за рулём которого был 31-летний водитель, на полном ходу врезался сначала в это Peugeot, а затем его отбросило на полосу встречного движения, где он лоб в лоб столкнулся с минивэном марки Citroen. Судя по кадрам, у 61-летнего водителя минивэна не было шансов избежать столкновения.

По данным Минздрава, в результате ДТП пострадало в общей сложности 9 человек, из них двое - дети.

Пострадавших осматривали работники пяти бригад скорой помощи. Тем, кому потребовалось лечение, направили на госпитализацию в Гомельскую областную больницу.