В Гомеле авто вылетело прямо на остановку с толпой людей

🎥 Видео

Опубликовано: 10.02.2026 11:14 , Обновлено: 10.02.2026

Госавтоинспекция Гомельщины выложила видео, как на одной из улиц областного центра автомобиль вылетел прямо на остановку, полную людей. По счастливой случайности удалось избежать трагедии. А вот уйти от наказания за создание аварийной обстановки водителю не удалось, хоть и пришлось ловить его по камерам.

Инцидент, который произошёл на улице Интернациональной в Гомеле, инспекторы заметили по камерам, подключённым к Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Описание произошедшего в сводке ГАИ весьма сухое: водитель “не учёл погодные условия” при выборе скорости, в результате чего “попал в неуправляемый занос”.

Кадры с камеры наружного видеонаблюдения, которыми поделились в соцсетях инспекторы, куда более живые и тревожные. По видео видно, как машина в какой-то момент идёт на опережение, её заносит на встречную полосу, на которой, к счастью, в тот момент было свободно, разворачивает поперёк дороги и задом выносит прямо на тротуар, к автобусной остановке, где в тот момент столпились люди в ожидании приближающегося автобуса и маршруток.

К счастью, люди на автобусной остановке вовремя заметили несущуюся на них машину и успели разбежаться.

Автомобилист же, которому помогли вытолкать машину с тротуара, не стал задерживаться на месте происшествия, но сам инцидент не остался незамеченным для ГАИ. Инспекторы инициировали проверку и вычислили неосторожного водителя - 42-летнего местного жителя.

В результате мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и создание аварийной обстановки (ч. 12 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь). Как сообщили в Гомельской ГАИ, водителя лишили прав на 6 месяцев и оштрафовали на 315 рублей.

[inf]Отметим, что это далеко не максимальное наказание по данной статье. За создание аварийной обстановки по закону вполне можно лишиться прав на два года, а максимальный штраф может достигать 20 базовых величин, то есть 900 рублей.[/inf]

“Данное происшествие — наглядный пример того, как пренебрежение погодными условиями ведет к потере контроля над автомобилем”, - отметили в ГАИ и напомнили о “принципиально ином стиле вождения”, которого требует от водителя скользкая дорога.

Так, в условиях гололёда водителям рекомендуется: