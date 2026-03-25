В Гомеле 17-летний подросток убил одногруппника по колледжу

Опубликовано: 25.03.2026 14:10 , Обновлено: 25.03.2026

Следственный комитет Беларуси сообщил, что в Гомеле в одном из колледжей конфликт между одногруппниками закончился гибелью одного из них. Следователи прибыли на место происшествия.

Инцидент произошел утром 25 марта на учебном полигоне, где проходила практика. Парень ударил ножом своего одногруппника. Пострадавшего увезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, парень скончался.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе фиксации следовой картины изъято орудие преступления – нож. Следователи работают с задержанным несовершеннолетним, допрашивают участников инцидента и администрацию учреждения образования.

“Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, приведших к трагедии”, - сообщили в СК.