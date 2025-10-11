В Гомеле 13 жилых домов остались без воды
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Председатель Гомельского исполкома Владимир Привалов сообщил, что 11 октября сразу 13 жилых домов остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе в районе улицы Сухого, 20.
В результат холодную воду перекрыли для 13 жилых домов по адресам:
- ул. Сухого 20,
- Героев Подпольщиков 7, 18,19,21,23,
- Маневича 2,4,6,8,10,12,14,16.
Чиновник сообщил, что на аварийном участке уже работает бригада ГП “Гомельводоканал”. А воду намерены вернуть примерно в 13:30.
Владимир Привалов призвал жителей домов “сохранять спокойствие” и заверил, что держит ситуацию под контролем.