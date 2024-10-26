В Глубокском районе 2 авто столкнулись лоб в лоб - погибла семья

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Опубликовано: 26.10.2024 10:36 , Обновлено: 26.10.2024

В Глубокском районе Витебской области после лобового столкновения двух авто вечером 25 октября погибла семья из трех человек. Об аварии рассказали в Следственном комитете (СК).

По информации следователей, 26-летний водитель автомобиля DS около агрогородка Прозороки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Opel. В результате ДТП 39-летний водитель второй машины погиб на месте.

Фото: ГАИ Витебской области

А его 37-летняя супруга и 17-летняя дочь скончались позже в больнице, сообщили в СК. По их данным, водителя DS госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как уточнили вечером 25 октября в ГАИ Витебской области, авария случилась около 20 часов в пятницу на 50-м километре автодороги Р-45 “Полоцк – Глубокое”.

Глубокский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси.