В Генпрокуратуре заявили о полетах незарегистрированных самолетов в небе Беларуси. Откуда взялись?

Опубликовано: 21.03.2023 13:27 , Обновлено: 21.03.2023

Генеральная прокуратура сообщила, что провела проверку, в ходе которой выявила "нарушения установленного порядка использования воздушного пространства" Беларуси. Там заявили, что в небе страны все чаще летают незарегистрированные самолёты без допуска к полетам.

“Проверка показала, что гражданами допускаются полеты на незарегистрированных воздушных судах сверхлегкой авиации, самодельной конструкции, в отсутствие летной годности, а также с не предназначенных для их выполнения мест”, - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что такие полёты несут угрозу безопасности и “создают условия для причинения вреда жизни и здоровью людей”.

В Генпрокурате утверждают, что Департамент по авиации и Авиационная инспекция надлежаще “не организовал работу по установлению и привлечению к ответственности нарушителей в данной сфере, эффективному взаимодействию с правоохранительными и государственными органами в указанном направлении”.

Генеральная прокуратура на данный момент запретила не отвечающие эксплуатационным требованиям полеты воздушных судов и эксплуатацию временных аэродромов и посадочных площадок.