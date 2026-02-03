В Генпрокуратуре Беларуси рассказали какие жалобы ищут в TikTok и как реагируют

Опубликовано: 03.02.2026 15:20 , Обновлено: 03.02.2026

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Беларуси сообщили, что, как минимум, сотрудники прокуратуры Минской области активно отслеживают ролики в TikTok и соцсетях. Там на одном примере показали, как отреагировали на один из них — с жалобой на холодные батареи.

В ведомстве уточнили, что прокуроры Минщины (Минской области) на постоянной основе мониторят не только соцсети, но и СМИ. Там утверждают, что оперативно реагируют, например, на жалобы “о ненадлежащем функционировании системы отопления в жилых и образовательных учреждениях”.

В качестве примера в прокуратуре рассказали о недавнем случае, когда прокуроры взялись за проверку видео, опубликованного в TikTok, где говорилось, что в жилых домах, общежитии, а также в кабинетах и аудиториях учреждения образования в поселке Марьино в Пуховичском районе температура была от +10 °C до +11 °C.

[inf]Кстати, согласно п.18 Санитарных норм, утвержденных Минздравом (Министерством здравоохранения), в жилых помещениях в период отопительного сезона температура должна поддерживаться в диапазоне от +18 °С до +24 °C. А в школах — от +17 °С до +20 °C.[/inf]

В ходе проверки и выезда на место жалобы прокуроры установили, что в поселке Марьино Пуховичского района в помещениях действительно было холодно, причем на улице было −20°C. Местные жители пожаловались, что неоднократно обращались в службу «115», но проблему местные коммунальщики не решали.

Прокуратура установила, что причиной проблем стал неисправный отопительный котел коммунального хозяйства района и “непринятие своевременных мер по его устранению”.

Все закончилось тем, что прокурор Пуховичского района вынес предписание директору жилищно-коммунального предприятия, в котором потребовал незамедлительно отремонтировать котельную и пересчитать коммунальные платежи за время, когда отопление работало плохо.

Коммунальщики, по данным прокуратуры, подчинились и отремонтировали котел. Приняли ли прокуроры какие-то меры за то, что без их вмешательства службы ЖКХ не решали проблему жителей, в прокуратуре не уточнили.