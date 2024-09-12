В ГАИ показали, как в Полоцке поехала машина без водителя
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В Полоцке произошел необычный инцидент: поехала машина без водителя. Рядом оказалась сотрудники ГАИ, которые остановили авто.
Как рассказали в ГАИ Витебщины, инцидент случился с машиной Citroën на улице Гоголя в райцентре. Стражи дорог в это время проводили профилактическую акцию и “быстро среагировали”.
Потом авто припарковали и “приняли меры по предотвращению самопроизвольного отката” машины. А из-за чего она поехала сама без водителя, неизвестно.