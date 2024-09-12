В ГАИ показали, как в Полоцке поехала машина без водителя

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Опубликовано: 12.09.2024 16:29 , Обновлено: 12.09.2024

В Полоцке произошел необычный инцидент: поехала машина без водителя. Рядом оказалась сотрудники ГАИ, которые остановили авто.

Как рассказали в ГАИ Витебщины, инцидент случился с машиной Citroën на улице Гоголя в райцентре. Стражи дорог в это время проводили профилактическую акцию и “быстро среагировали”.

Потом авто припарковали и “приняли меры по предотвращению самопроизвольного отката” машины. А из-за чего она поехала сама без водителя, неизвестно.