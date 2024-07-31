В ГАИ показали, как трамвай протаранил легковушку в Минске

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Опубликовано: 31.07.2024 14:21 , Обновлено: 31.07.2024

Стала известна причина, по которой вечером 30 июля почти на час встали трамваи на столичном проспекте Машерова. Виной всему стало ДТП, спровоцированное 24-летней девушкой, которая выехала на своём автомобиле марки KIA на красный сигнал светофора. В результате легковушку фактически протаранил трамвай.

Всё произошло в 18:55 вблизи дома №19 по проспекту Машерова. Поворачивая направо, водитель проигнорировала сигнал светофора (дополнительная секция светофора не горела) и по непонятной причине не пропустила трамвай, который в результате въехал в бок авто, когда то оказалось на путях.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП ни сама водитель легковушки, ни пассажиры трамвая не пострадала - повреждения получили лишь сами транспортные средства, а движение трамваев на данном участке оказалось парализовано почти на час.

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В УГАИ ГУВД Мингорисполкома также опубликовали видео с регистратора, установленного в салоне автомобиля предполагаемой виновницы ДТП.

В связи с аварией в ГАИ напомнили автомобилистам, что на перекрёстках, где движение регулируется сигналами светофора, движение разрешается только при включении зелёного сигнала и только по направлениям, указываемым стрелками. Если же сигнал дополнительной секции не горит, как это было в описанном выше случае, значит, движение в направлении, регулируемом этой секцией, запрещено.