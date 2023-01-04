В ГАИ Минска рассказали, как автобус смог протаранить столб и загореться

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Опубликовано: 04.01.2023 21:01 , Обновлено: 04.01.2023

В Минской госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП с участием автобуса и столба на улице Янки Брыля пострадал один пассажир.

В ГАИ уточнили, что ДТП произошло 4 января в 18:30 минут. По словам инспекторов, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, а затем ещё и на встречную полосу. Предварительно, 63-летнему водителю во время движения стало плохо.

“Оказавшись за пределами проезжей части, транспортное средство протаранило осветительную мачту и загорелось. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса”, - сообщили в ГАИ.

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