В ГАИ Минска рассказали, как автобус смог протаранить столб и загореться
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В Минской госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП с участием автобуса и столба на улице Янки Брыля пострадал один пассажир.
В ГАИ уточнили, что ДТП произошло 4 января в 18:30 минут. По словам инспекторов, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, а затем ещё и на встречную полосу. Предварительно, 63-летнему водителю во время движения стало плохо.
“Оказавшись за пределами проезжей части, транспортное средство протаранило осветительную мачту и загорелось. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса”, - сообщили в ГАИ.
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Темы: #Происшествия #Беларусь #ДТП #Минск