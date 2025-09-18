В этом регионе Беларуси зафиксировали две смерти от укусов насекомых

Опубликовано: 18.09.2025 12:53 , Обновлено: 18.09.2025

В Государственном комитет судебных экспертиз Беларуси сообщили, что в Пинском и Ивацевичском районах (оба в Брестской области) зафиксировали два смертельных случая в результате укусов насекомых.

Так, в конце июля в Пинском районе 51-летний мужчина умер после того, как во дворе дома его укусило насекомое. Он успел зайти в дом и сообщить жене о случае, а потом упал. Прибывшая скорая не смогла спасти мужчину.

Похожий случай произошел в Ивацевичском районе, где 67-летний житель Пинска приехал забрать племянника, но в тот момент его ужалила пчела. Пенсионер успел достать жало, но потом почувствовал боль в месте укуса. Не дойдя до машины, мужчина упал.

В судмедэкспертизе в обоих случаях установили смерть от анафилактического шока на укус насекомых.

Ранее Telegraf.news писал, что пллергия на укусы насекомых — одна из самых опасных. От некоторых можно даже умереть.

Про угрозу для жизни от укусов насекомых, которые обитают в Беларуси, рассказала внештатный аллерголог и иммунолог Минздрава Антонина Осипова. Она объяснила, что аллергические реакции возможны от укусов пчел, ос (их два вида — бумажные и обыкновенные), шершней, муравьев.

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