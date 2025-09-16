В ДТП с микроавтобусом под Вилейкой пострадали 13 человек

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Опубликовано: 16.09.2025 10:05 , Обновлено: 16.09.2025

Вечером 15 сентября на трассе под Вилейкой Минской области произошла серьёзная авария с пассажирским микроавтобусом Peugeot. В момент ДТП в его салоне находилось 15 человек - 13 человек пострадали, восьмерых увезли в больницу на "скорой". В МВД рассказали подробнее об обстоятельствах аварии.

По данным ведомства, ДТП произошло около 21:00, недалеко от Вилейки. По предварительным данным, виновником аварии стал 25-летний водитель UAZ из Минска, который шёл в сцепке с прицепом. Как полагают следователи, в какой-то момент прицеп ушёл в занос и зацепил по касательной микроавтобус, идущий по встречной.

От удара Peugeot вылетел в кювет и врезался в дерево. Остальные обстоятельства ДТП предстоит выяснить следственно-оперативной группе.













Известно, что на месте ДТП вместе с сотрудниками и медиками также работали спасатели из МЧС. О состоянии пострадавших Миздрав пока официальной информации не предоставил. По данным МВД, восемь человек пришлось госпитализировать с различными травмами.

[obnovleno_b]По информации Минздрава, всего в ДТП пострадали 13 человек . Изначально 12 человек доставили на “скорой” в Виленскую Центральную районную больницу, ещё один позднее обратился за медицинской помощью самостоятельно.

К утру 16 сентября в больнице оставались 8 человек: один - в отделении анестезиологии и реанимации, четыре - в травматологии, ещё трое - в хирургии. Остальных пятерых пострадавших отправили на амбулаторное лечение. [/obnovleno_b]