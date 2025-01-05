В ДТП под Островцом пострадали 5 детей

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Опубликовано: 05.01.2025 21:10 , Обновлено: 05.01.2025

В Островецком районе Гродненской области около 16:00 часов автомобиль-универсала Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Rover. В результате ДТП пострадали 6 человек в Volkswagen, из которых 5 были дети. А также водитель "Ровера".

При этом 36-летняя водитель вылетевшей на встречку машины погибла. А дети и водитель Rover были отправлены в больницу.

“Следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются”, - сообщили в СК Беларуси.

В местном ГАИ сообщили, что водитель не справилась с универсалом “на закруглении дороги”. “На автомобиле «Фольксваген» на трёх колесах установлены изношенные зимние шины и на четвертом - летние. Двое детей перевозились в бустерах”, - уточнили в ведомстве.

Тем временем, в Минздраве Беларуси сообщили, что “у всех пациентов диагностированы сочетанные травмы”, а четверо детей были госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации, ещё один в травматологическое отделение.

В островецкую районную больницу прибыли “эксперты республиканского уровня”:

хирург,

нейрохирург,

анестезиолог-реаниматолог,

травматолог.

“После проведения осмотра и врачебного консилиума с участием республиканских специалистов, будет принято решение о дальнейшей тактике лечения пациентов”, - сообщили в Минздраве.