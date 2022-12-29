В Дрогичине школьницы украли елку из подъезда

Опубликовано: 29.12.2022 13:09 , Обновлено: 29.12.2022

В городе Дрогичин Брестской области две 15-летние девочки украли из подъезда искусственную елку стоимостью 95 рублей.

Как объяснила милиции владелица новогоднего дерева, она вынесла его из квартиры, чтобы просушить и проветрить после покраски.

Однако через время обнаружила, что ёлке на месте больше нет.

Правоохранители выяснили, что дерево украли 15-летняя соседка по дому и ее одноклассница. Они вынесли елку на улицу и даже сфотографировались с ней.

Милиционерам они объяснили свой поступок тем, что новогодний символ им очень понравился.