В Дрогичине школьницы украли елку из подъезда
В городе Дрогичин Брестской области две 15-летние девочки украли из подъезда искусственную елку стоимостью 95 рублей.
Как объяснила милиции владелица новогоднего дерева, она вынесла его из квартиры, чтобы просушить и проветрить после покраски.
Однако через время обнаружила, что ёлке на месте больше нет.
Правоохранители выяснили, что дерево украли 15-летняя соседка по дому и ее одноклассница. Они вынесли елку на улицу и даже сфотографировались с ней.
Милиционерам они объяснили свой поступок тем, что новогодний символ им очень понравился.
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