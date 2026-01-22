В Червене в частном доме прогремел взрыв – погибла женщина

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Опубликовано: 22.01.2026 09:58 , Обновлено: 22.01.2026

Следственный комитет обнародовал обстоятельства взрыва, прогремевшего утром 21 января в одном из частных домов в Червене Минской области. В результате ЧП погибла 56-летняя женщина. Следователи уже установили причину трагедии.

Взрыв вчера утром прогремел в частном доме по улице Комсомольской. Сотрудники МЧС, разбиравшие завалы, обнаружили тело 56-летней женщины, предположительно, хозяйки дома.

Несмотря на то, что ряд экспертных исследований ещё проводится, следователи уже назвали предварительную причину взрыва. Ей стал самодельный паровой котёл, установленный кустарным способом и эксплуатировавшийся с нарушением техники безопасности и без должного профессионального контроля.

В связи с данным ЧП, в Следственном комитете призвали белорусов не использовать самодельные отопительные устройства, которые могут быть смертельно опасны, и дали следующие полезные советы, которые позволят не допустить повторения трагедии: