В центре Витебска на перекрёстке провалился асфальт

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Опубликовано: 06.03.2026 07:39 , Обновлено: 06.03.2026

Вечером 5 марта на перекрёстке на одной из центральных улиц Витебска провалился асфальт. В результате прямо посреди проезжей части образовался огромный провал, представляющий угрозу как автомобилистам, так и пешеходам.

ЧП произошло на пересечении улиц Ленина и Янки Купалы - его оперативно оцепили коммунальные службы.

Провал дорожного покрытия случился аккурат рядом с колодцем канализационного коллектора. Специалисты Витебского водоканала приступили к восстановительным работам ещё накануне вечером.

Кадрами с места ЧП поделился официальный Telegram-канал Витебского городского исполнительного комитета.