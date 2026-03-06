В центре Витебска на перекрёстке провалился асфальт
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Вечером 5 марта на перекрёстке на одной из центральных улиц Витебска провалился асфальт. В результате прямо посреди проезжей части образовался огромный провал, представляющий угрозу как автомобилистам, так и пешеходам.
ЧП произошло на пересечении улиц Ленина и Янки Купалы - его оперативно оцепили коммунальные службы.
Провал дорожного покрытия случился аккурат рядом с колодцем канализационного коллектора. Специалисты Витебского водоканала приступили к восстановительным работам ещё накануне вечером.
Кадрами с места ЧП поделился официальный Telegram-канал Витебского городского исполнительного комитета.