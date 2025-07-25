В центре Минска закрыли на время ресторан из-за массовых жалоб на отравление. Что известно?

Опубликовано: 25.07.2025 16:09 , Обновлено: 25.07.2025

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что на время издали распоряжение о прекращении работы ресторана Marumi, который находится на проспекте Независимости, 18. Это произошло после жалоб посетителей на отравление.

“В связи с поступлением обращений граждан на качество питания, специалистами санитарно-эпидемиологической службы проведена оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на указанном объекте общественного питания. Его деятельность приостановлена с 21 июля из-за выявленных нарушений”, - рассказали в центре гигиены, не уточнив, когда заявление снова сможет работать.

Жалобы на отравление и характерные симптомы минчане стали оставлять в соцсетях после 18 июля, [link href=“https://t.me/minsknews_by/110354” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сообщило [/link] агентство “Минск-Новости”.

“Была в пятницу, все понравилось, но в субботу началось адское отравление. Лежу в больнице, тут сказали, что у них я уже 6 человек из “Маруми” с отравлением за последнее время. Проверяйтесь, ребята», - написала одна из посетителей ресторана.

Рестораны сети паназиатской кухни Marumi также располагаются по адресам:

пр-т Независимости 78,

ТЦ Dana Mall,

пр-т Победителей, 9.

[inf]В сообщении центра гигиены Минска речь о об их закрытии не шла, так как жалобы не поступали. На официальном сайте сети ресторанов информации о запрете и комментариев на момент написания статьи не было. [/inf]