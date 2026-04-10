В центре Минска загорелся автомобиль. Виноваты старые батарейки?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.04.2026 12:49 , Обновлено: 10.04.2026

Днём 10 апреля в центре Минска, рядом с торговым домом "На Немиге" внезапно вспыхнул автомобиль. Видео улицы Немига, затянутой плотной пеленой белого дыма, разлетелось по соцсетям.

Судя по кадрам с места ЧП, авто стояло на аварийке в крайней правой полосе. Густой дым валил с задней части немецкого минивэна, при этом раздавались короткие взрывы и хлопки, похожие на взрывы петард.

Пока не известно, были ли водитель или пассажиры в момент ЧП в салоне авто.

На место происшествия уже прибыли пожарные расчёты и медики, однако подробностей от городских оперативных и официальной версии произошедшего пока не публиковали.













[obnovleno_b]В МЧС после тушения пожара озвучили предварительную причину возгорания. Специалисты полагают, что вспыхнуть огонь мог из-за пальчиковых батареек, которые хозяин авто возил с собой, чтобы сдать на утилизацию.

Кстати, сам водитель, по информации осмотревших его медиков, не пострадал. До приезда расчёта МЧС он пытался самостоятельно потушить огонь, но довести до конца это ему не удалось.[/obnovleno_b]

https://youtu.be/_nwE6Sqelw8