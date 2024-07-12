В центре Минска под мостом застрял грузовик с экскаватором

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Опубликовано: 12.07.2024 11:46 , Обновлено: 12.07.2024

Утром в пятницу, 12 июля, в центре Минска произошло необычное ДТП - движение по улице Московской "встало" из-за грузовика, перевозившего строительный экскаватор. Тот попросту не вписался в проём между проезжей частью и мостом и застрял. В ГАИ показали фото с места ЧП.

Как сообщили в столичной ГАИ, за рулём грузового МАЗа находился 38-летний мужчина. Он “не учел высоту перевозимого груза, в результате чего техника застряла под путепроводом”.