В центре Минска на улице появилась "река" из канализации

🎥 Видео

Опубликовано: 30.10.2022 16:55 , Обновлено: 30.10.2022

В самом центре Минска 30 октября на улице Сурганова вдруг появилась река из канализационных сточных вод.

Об этом сообщило издание Onliner со ссылкой на местных жителей. Видео происшествия уже появилось на YouTube.

Девушка, которая стала очевидицей потопа, рассказал, что поток долгое время не становился меньше, и даже образовался водоворот. А аварийна служба ЖКХ приехала в 13:30.

https://youtu.be/eF4TwiVGMaY

По ее словам, вонь от потопа стояла сильная. “Течет уже примерно час, аварийки пока не видно. Вода так быстро прибывает, что БНТУ скоро зальет”, - [link href=“https://realt.onliner.by/2022/10/30/na-surganova-prorvalo-kanalizaciyu” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказала [/link] она.

Позднее появление реки из фекалий объяснили и в Администрации ленинского района столицы.

“Соответствующие службы незамедлительно приступили к ликвидации последствий. На место выехали 2 бригады. Вскоре туда прибыли и представители администрации Советского района. Уже в 15-03 аварийная ситуация была устранена. По предварительным данным, причиной послужило недобросовестное обращение с канализационной системой самих жителей района. В частности, аварийная бригада извлекла комок из тряпок длиной около 1,5 метра. По состоянию на 16-00 нормальная работа канализации восстановлена”, - [link href=“https://t.me/minsknews_by/23455” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказала [/link] агентству “Минск-Новости” Наталья Ананич, заместителю главы администрации Советского района.