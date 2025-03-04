В центре Минска маршрутка столкнулась с троллейбусом

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Опубликовано: 04.03.2025 14:39 , Обновлено: 04.03.2025

Утром 4 марта маршрутка столкнулась с троллейбусом в центре Минска. В Госавтоинспекции назвали причину аварии.

По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/41995” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] стражей дорог, 31-летний водитель маршрутки Mercedes ехал по улице Немига, около пересечения с улицей Максима Богдановича при перестроении “не убедился в безопасности своего маневра”. Так и столкнулся с ехавшим попутно троллейбусом.

Фото: ГАИ Минска

После ДТП бригада скорой помощи осмотрела одну из пассажирок троллейбуса. По данным ГАИ, от госпитализации она отказалась.

Фото: ГАИ Минска

В Госавтоинспекции напомнили водителям, что при перестроении водитель должен убедиться в безопасности маневра и уступить дорогу транспорту, который едет попутно, чтобы ему не пришлось менять направление движения.