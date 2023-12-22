В Бресте упала елка, которую установили возле администрации

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Опубликовано: 22.12.2023 16:58 , Обновлено: 22.12.2023

В пятницу, 22 декабря, упала новогодняя елка, установленная возле администрации Московского района города.

Причиной падения стал, скорее всего, резкий порыв ветра. Как написал «Виртуальный Брест», разгул стихии – сильный ветер со снегом – был кратковременным. Но этого хватило.

Портал сообщил, что начались восстановительные работы.

Обновлено. Позже «Виртуальный Брест» сообщил, что повреждения, нанесенные стихией, оказались достаточно серьезными: «Металлический каркас не выдержал и сломался в двух местах. В результате принято решение о демонтаже данной конструкции».

О сильном ветре мы писали

Телеграф сегодня писал о том, что в пятницу, 22 декабря, во второй половине дня с запада на территорию Беларуси начнет смещаться вторичный холодный фронт. Об этом предупредили синоптики. И чем ближе будет этот фронт, тем сильнее станет ветер: до 10-12 метров в секунду, а по западу республики – и вовсе до 16-ти.

«Будет не ахти» – Синоптики предсказали, где на больших выходных в Беларуси ждать метели, а где ливни