В Бресте скорая насмерть сбила пешехода

Опубликовано: 26.01.2023 16:16 , Обновлено: 26.01.2023

В Бресте поздно вечером 25 января водитель скорой помощи насмерть сбил 76-летнего мужчину. Об этом сообщили в местном ГАИ.

Известно, что водитель скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией. Проезжая перекресток на красный сигнал светофора, он наехал на пешехода, который шел на зеленый.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер в больнице.

В то же время в автомобиле скорой помощи лежал тяжелобольной пациент. Его привезли в больницу на другом реанимобиле.

«Действиям участников происшествия будет дана правовая оценка», — сообщили в ГАИ.