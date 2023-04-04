В Бресте пропала холодная вода и появилось "озеро". Что произошло?

Опубликовано: 04.04.2023 21:22 , Обновлено: 04.04.2023

Вечером 4 апреля во многих домах Бреста пропала холодная вода, или напор сильно снизился. Местные жители сообщали, что в некоторых квартирах вода, если и была, то ржавая. Позже, однако, она снова появилась в кранах.

В Брестводоканале сообщили, что вода пропала из-за порыва водопровода (диаметр 300 мм) .

“Специалистами государственного предприятия «Брестводоканал» было произведено перекрытие поврежденного участка водопровода. На данный момент водоснабжение в городской сети восстановлено”, - рассказали на предприятии.

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Тем временем, жители Бреста обнаружили в районе Центра молодежного творчества (ЦМТ) настоящее озеро. Оно образовалось как раз в месте прорыва трубы.