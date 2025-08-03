В Бресте после столкновения со "Скорой" погиб несовершеннолетний мотоциклист

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Опубликовано: 03.08.2025 14:59 , Обновлено: 03.08.2025

В УВД Брестской области сообщили, что примерно в обед воскресенья, 3 августа, на перекрестке улиц Варшавское шоссе и Махновича в Бресте произошло столкновение мотоциклиста и машины скорой помощи. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.

В милиции сообщили, что машина скорой помощи ехала с включенными мигалками. Однако это не предотвратило аварию, в результате которой 16-летний мотоциклист погиб на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, началось следствие. В УВД пообещали дать оценку всем участникам аварии.

При этом в милиции напомнили, что в Беларуси, согласно ПДД, водители при виде транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета обязаны уступить дорогу, вне зависимости от направления собственной машины или мотоцикла.