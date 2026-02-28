В Борисове произошел взрыв в строящемся кафе
В МЧС Беларуси сообщили, что в Борисове в кафе на проспекте Революции взорвался газ, после чего начался пожар. По данным спасателей, в результате того, что они назвали "вспышкой с последующим горением", пострадали 4 человека.
По предварительной информации, в результате взрыва пострадали четыре работника, которые занимались ремонтными работами по утеплению здания.
Позднее работники МЧС ликвидировали пожар. На месте работало 4 единицы техники МЧС.
В Следственном комитете были более категоричны и сразу сообщили, что речь идет именно о взрыве в строящемся здании кафе.
Следователи, специалисты комитета судебных экспертиз и сотрудники МЧС проводят осмотр места происшествия. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.
“Одной из основных версий является накопление газовоздушной смеси, предположительно, из-за утечки из используемых во время работ баллонов”, — сообщили в СК.