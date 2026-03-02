В Борисове директора предприятия ЖКХ обвинили во взятке – «Пытался создать видимость эффективной работы»

Опубликовано: 02.03.2026 15:47 , Обновлено: 02.03.2026

Директора одного из предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Борисовского района обвинили в получении крупной взятки, а также превышении своих служебных полномочий, из-за чего государственному предприятию был нанесён ущерб более чем в 94,5 тысяч рублей.

По следствием оказался 45-летний руководитель, которого обвинили в создании масштабной коррупционной схемы. По версии Следственного комитета (СК), с марта по июль 2023 года директор предприятия ЖКХ заключил ряд договоров на поставку товарно-материальных ценностей с частной фирмой в обход официальных тендеров. По словам официального представителя Управления СК по Минской области Марии Никитиной, мужчина “руководствовался личной выгодой и стремлением создать видимость эффективной работы”.

Как выяснили следователи, руководитель дал незаконные указания своим непосредственных подчинённым - начальнику бюро материально-технического снабжения и главному бухгалтеру. В результате на счёт частной фирмы предприятие ЖКХ перечислило порядка 120,5 тысяч. рублей за продукцию, которая на самом деле стоила не более 40 тысяч рублей. При этом следователи настаивают: даже эти цены были “существенно завышены”, поскольку оптовая надбавка достигала 203% при разрешенной норме в 10%.

В другом случае этой же частной фирме директор поручил провести текущий ремонт жилого дома по улице Максима Горького в Борисове. Из выделенных 20 тысяч рублей работы были выполнены только менее чем на 4,4 тыс. рублей.

В результате общий ущерб государству в лице предприятия оценили более чем в 110 тысяч рублей (что рассматривается как особо крупный размер), показатели программы ремонта жилищного фонда не были выполнены, а деньги, выделенные в рамках целевого бюджетного займа, ушли впустую.

Но это оказалось не единственное нарушение, которое вменяют в вину руководителю. По версии следователей, за лоббирование интересов этой частной фирмы руководитель получал взятки - не менее 8 тысяч рублей.

В результате Борисовский районный отдел СК возбудил против директора уголовное дело по двум статьям - за превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия и существенный вред государственным и общественным интересам в крупном и особо крупном размере (ч.ч. 2 и 3 ст.426), а также за получение взятки (ч.1 ст. 430), что может грозить фигуранту до десяти лет тюрьмы.